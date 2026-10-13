Razie pe DN 6, în Dolj: 79 de amenzi și sancțiuni de peste 40.000 de lei în doar patru ore

Polițiștii au aplicat 79 de amenzi de peste 40.000 de lei pe DN 6, în Dolj. În urma raziei de patru ore, au fost reținute 10 permise.
Polițiștii rutieri au desfășurat o amplă acțiune de control pe DN 6, în județul Dolj, pentru prevenirea accidentelor rutiere și combaterea excesului de viteză. În urma verificărilor, oamenii legii au aplicat 79 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 40.000 de lei, și au reținut 10 permise de conducere.
Controalele au avut loc luni, 12 octombrie 2026, în intervalul orar 11:00–15:00, și au fost organizate de polițiștii Serviciului Rutier Dolj, ai Biroului Rutier Craiova și ai Poliției Orașului Filiași, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.
Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Poliției Române și a vizat respectarea regulilor de circulație, în special a limitelor legale de viteză pe unul dintre drumurile importante din județ.
Aproape 90 de autovehicule, verificate de polițiști
În cele patru ore de controale pe DN 6, polițiștii au legitimat peste 120 de persoane și au verificat aproximativ 90 de autovehicule.
Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 79 de amenzi, valoarea totală a sancțiunilor depășind 40.000 de lei.
De asemenea, polițiștii au reținut 10 permise de conducere și au retras un certificat de înmatriculare.
Rezultatele acțiunii fac parte din demersurile autorităților pentru creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului de accidente provocate de nerespectarea regulilor de circulație.
Recomandările polițiștilor pentru șoferii care circulă pe DN 6
Reprezentanții Poliției le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să nu folosească telefonul mobil sau alte dispozitive care le pot distrage atenția în timpul condusului și să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față.
Polițiștii atrag atenția că adoptarea unui comportament preventiv la volan este esențială pentru evitarea accidentelor și protejarea tuturor participanților la trafic.
Acțiunile de control urmăresc atât sancționarea abaterilor, cât și responsabilizarea șoferilor, pentru un trafic mai sigur pe drumurile din județul Dolj.