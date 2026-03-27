Război în Orientul Mijlociu. Risc nuclear major în Iran: avertismentul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică

Planurile lui Donald Trump.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) cere „reținere maximă” după un atac în apropierea unei centrale nucleare, lângă centrala de la Bushehr, în timp ce Donald Trump analizează trimiterea a încă 10.000 de militari în Orientul Mijlociu.

AIEA avertizează asupra unui „accident radiologic major” dacă atacurile din apropierea centralei nucleare continuă

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) face apel la „reținere maximă” pentru a evita un accident nuclear în Iran, transmite BBC . Avertismentul vine după un atac raportat în apropierea Centrala Nucleară Bushehr, situată în sud-vestul Iranului, marți.

„Având în vedere că este o centrală nucleară operațională, cu o cantitate mare de material nuclear, directorul general Rafael Mariano Grossi avertizează că avarierea instalației ar putea duce la un accident radiologic major, care ar afecta o zonă extinsă din Iran și nu numai”, se arată într-un comunicat al agenției ONU.

Trump ia în calcul trimiterea a încă 10.000 de militari în Orientul Mijlociu - PRESĂ

Președintele SUA, Donald Trump, analizează posibilitatea de a trimite încă 10.000 de militari terestri în Orientul Mijlociu, scrie The Wall Street Journal (WSJ), conform BBC .

Potrivit publicației menționate, această desfășurare de forțe americane ar avea scopul de a-i oferi lui Trump „mai multe opțiuni militare, în timp ce ia în calcul negocieri de pace cu Teheranul”.

Forțele ar include, cel mai probabil, infanterie și vehicule blindate și s-ar adăuga celor 5.000 de pușcași marini americani deja desfășurați în regiune.

Pentru moment nu este clar unde anume ar urma să fie trimiși acești militari. BBC a contactat Casa Albă și Pentagonul pentru comentarii.