Prognoza ANM pentru 13 iulie – 10 august 2026: temperaturile scad în toată țara, apoi revine vremea mai caldă

Meteorologii ANM au publicat prognoza pentru perioada 13 iulie - 10 august. Următoarele patru săptămâni vor aduce schimbări de temperatură de la un interval la altul. După câteva zile cu valori apropiate sau ușor peste normal, vremea se va răci spre finalul lunii iulie, iar începutul lui august va veni din nou cu temperaturi mai ridicate.
Temperaturi ușor peste normal între 13 și 20 iulie
În săptămâna 13 - 20 iulie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în regiunile vestice. În restul țării, valorile termice se vor menține, în general, în apropierea normalului climatologic. În ceea ce privește ploile, cantitățile de apă vor fi mai mari decât cele specifice perioadei în zonele montane, dar și pe arii restrânse din sudul și sud-estul țării. În celelalte regiuni, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal.
Vreme mai rece în toată țara între 20 și 27 iulie
O schimbare mai clară a vremii este estimată pentru intervalul 20 - 27 iulie. Temperaturile medii vor coborî sub valorile normale în toate regiunile țării. Răcirea va fi ceva mai accentuată în sud-est, unde abaterea termică negativă va fi mai pronunțată decât în celelalte zone. Tot aici sunt așteptate și cantități mai mari de precipitații. În restul țării, ploile se vor menține, în general, în limitele normale ale perioadei.
Temperaturile încep să crească după 27 iulie
În săptămâna 27 iulie - 3 august, vremea va începe din nou să se încălzească. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, în special în regiunile vestice. În restul teritoriului, temperaturile vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. În același timp, ploile vor fi mai puține în cea mai mare parte a țării, iar deficitul de precipitații va fi mai evident în zonele montane.
Început de august cu vreme ușor mai caldă
În perioada 3 - 10 august, temperaturile medii se vor situa ușor peste valorile specifice acestei săptămâni în majoritatea regiunilor. Cele mai ridicate abateri sunt estimate din nou în vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru începutul lunii august, fără diferențe importante între regiunile țării.