O artistă din Italia a învins IKEA în instanță! Compania, obligată să plătească despăgubiri pentru folosirea unui desen fără acord
O ilustratoare din Italia a reușit să câștige un proces împotriva gigantului suedez IKEA, după ce compania i-ar fi folosit fără acord una dintre creații pentru decorarea unui magazin.
Este vorba despre artista Cristina Cati, care a descoperit întâmplător că desenul său intitulat „Tortellino” era expus într-un magazin IKEA din Bologna, fără să existe vreo colaborare oficială și fără ca numele ei să fie menționat.
Totul a ieșit la iveală după ce o urmăritoare de pe Instagram i-a trimis fotografii din magazin, convinsă că artista colabora cu celebrul brand suedez.
„Mi s-a părut incredibil. Nu aveam nicio colaborare cu IKEA și totuși desenul meu era folosit acolo”, a povestit Cristina Cati.
Deși mulți apropiați au sfătuit-o să renunțe, considerând imposibil să câștige împotriva unei companii atât de mari, ilustratoarea a decis să meargă în instanță pentru a-și apăra drepturile de autor.
Artista a explicat că fiecare lucrare presupune ore întregi de muncă, schițe, corecturi și idei originale, iar problema nu era doar financiară, ci și una de respect pentru creația artistică.
Cazul a fost analizat de tribunalul civil din Bologna, specializat în litigii privind proprietatea intelectuală, iar judecătorii i-au dat câștig de cauză.
Instanța a stabilit că ilustrația „Tortellino” este o operă protejată prin lege și a obligat IKEA să plătească despăgubiri de peste 7.500 de euro, la care se adaugă dobânzi.
Magistrații au concluzionat că desenul a fost utilizat într-un context comercial cu vizibilitate mare, fără acordul autoarei și fără menționarea numelui acesteia. În plus, modificările făcute asupra lucrării ar fi afectat integritatea artistică și conceptul original al creației.
