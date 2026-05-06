Deținut evadat din Craiova, împușcat mortal după patru ore de căutări
Un deținut care evadase de la un punct de lucru din Craiova a fost împușcat mortal de polițiști, după o urmărire care a durat peste patru ore.
Bărbatul a fost găsit în extravilanul comunei Brabova, din județul Dolj. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Dolj, la vederea polițiștilor, acesta a fugit către o pădure aflată la marginea localității.
Oamenii legii l-au somat legal, însă bărbatul nu s-a oprit. În aceste condiții, polițiștii au tras mai întâi focuri de avertisment, apoi au folosit arma asupra fugarului, care a decedat în urma intervenției.
Cazul este cercetat de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, care va stabili împrejurările exacte ale incidentului și eventualele măsuri legale. Deținutul avea 37 de ani și executa o pedeapsă de 11 ani și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de viol.
