Alertă în Craiova: deținut condamnat pentru viol, evadat de la penitenciar

Sursă: realitatea.net

Autoritățile din Craiova sunt în alertă după ce un deținut condamnat pentru viol a evadat din custodia Penitenciarului Craiova. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, executa o pedeapsă de 11 ani și 4 luni de închisoare.

Deţinut condamnat la 11 ani şi patru luni pentru viol, evadat.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, incidentul s-a produs în cursul zilei de marți, în timp ce deținutul se afla la un punct de lucru situat pe strada Corneliu Coposu. Acesta ar fi părăsit zona într-o direcție necunoscută și nu a mai putut fi localizat.

Bărbatul, identificat ca Popescu Costinel Tiberiu, are aproximativ 1,65 metri înălțime, constituție atletică, este tuns foarte scurt sau ras în cap, are ochii căprui și poartă barbă lungă. La momentul dispariției, era îmbrăcat într-un trening negru și purta o șapcă.