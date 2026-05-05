Soarta Guvernului, decisă în Parlament: Ilie Bolojan a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor înaintea votului crucial
Parlament
Momente tensionate în Parlamentul României, unde soarta Guvernului condus de Ilie Bolojan este decisă astăzi prin votul asupra moțiunii de cenzură. Deputații și senatorii s-au reunit în plen, într-o ședință marcată de tensiuni și proteste.
La sosirea în Parlament, Bolojan a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, gest interpretat ca o evitare a presiunii publice într-un moment critic. Pe holurile instituției s-au auzit scandări precum „Jos Guvernul!”, semn al nemulțumirii tot mai vizibile.
Ședința plenului reunit a debutat solemn, cu intonarea imnului național, și este condusă de președintele Senatului, Mircea Abrudean, alături de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.
Potrivit datelor oficiale, și-au anunțat prezența 402 parlamentari din totalul de 464, ceea ce asigură cvorumul necesar pentru desfășurarea votului. Rezultatul moțiunii va decide dacă actualul Executiv își continuă mandatul sau dacă România intră într-o nouă etapă politică incertă.
