Zelenski anunță schimbarea de tactică: Ucraina lovește tot mai des cu drone de rază medie

Trupele ucrainene își intensifică rapid atacurile cu drone cu rază medie de acțiune asupra forțelor rusești, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, demonstrând o capacitate crescută a armatei Kievului, depășită numeric în războiul cu trupele Moscovei, relatează Reuters.

În timp ce Kievul se confruntă cu noi ofensive ale trupelor rusești de-a lungul frontului de est, forțele ucrainene se bazează tot mai mult pe așa-numitele 'lovituri de mijloc' ('middle strikes') pentru a viza centre logistice, concentrări de trupe și sisteme de apărare aeriană aflate la zeci de kilometri în spatele liniei frontului.



Zelenski a declarat marți că atacurile la distanțe de peste 20 de kilometri s-au dublat față de luna martie și sunt de patru ori mai multe față de luna februarie.



'Și vor fi și mai multe', a scris Zelenski pe rețeaua X. 'Aceasta este o zonă prioritară', a mai spus el.

Ministerul Apărării de la Kiev a declarat săptămâna trecută că forțele ucrainene au lansat peste 160 de lovituri cu rază medie de acțiune pe parcursul lunii aprilie, la o distanță de 120-150 de kilometri.



Printre țintele vizate s-au numărat peste 65 de depozite logistice și de muniții, 33 de puncte de control al dronelor, precum și 17 posturi de comandă a trupelor atât în teritoriile ucrainene ocupate, cât și în regiunile de frontieră rusești.



'Atacăm resurse, perturbăm aprovizionarea (și) reducem intensitatea bombardamentelor și mobilitatea trupelor', se arată într-un comunicat publicat pe 1 mai.



'Atacurile din aprilie reprezintă o campanie sistemică de epuizare a Rusiei', a mai spus el.



Zelenski a declarat marți că Ucraina a atacat situri militaro-industriale rusești, inclusiv unități de producție a forțelor de apărare din orașul Ceboksari, aflat la aproximativ 1.500 km distanță, folosind rachetele de croazieră Flamingo, dezvoltate pe plan intern.