Iranul declară că a interceptat şase nave care încercau să traverseze o rută nesigură prin Strâmtoarea Ormuz

Publicat 27 iul. 2026, 11:40 Sursă realitatea.net

Autorităţile iraniene au interceptat şase nave luni dimineaţă devreme care încercau să traverseze o rută nesigură prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit presei de stat, pe fondul impasului continuu cu Statele Unite privind această cale navigabilă strategică, informează EFE.

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