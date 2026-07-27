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Cod galben de viituri şi posibile inundaţii locale în cinci judeţe din nordul ţării

Posibile inundații anunțate de hidrologi

Posibile inundații anunțate de hidrologi

Scris deStoica Marian
Publicat27 iul. 2026, 10:45
Sursărealitatea.net

Hidrologii recomandă populaţiei să evite deplasarea în apropierea cursurilor de apă.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenţionare Cod galben de viituri şi posibile inundaţii locale în judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj, valabilă de luni, ora 10:00, până marţi, ora 8:00.

Ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Atenţionarea hidrologică vizează anumite sectoare de râuri din judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj, în bazinele hidrografice: Vişeu, Lăpuş, Iza, Tur şi Someş, cu menţiunea că fenomenele hidrologice prognozate se pot manifestă cu probabilitate mai mare pe unele râuri mici din judeţul Maramureş.

Hidrologii recomandă populaţiei să evite deplasarea în apropierea cursurilor de apă, traversarea râurilor prin vaduri sau prin zone inundate şi să nu staţioneze pe poduri ori în apropierea malurilor şi a versanţilor instabili.

Evoluţia situaţiei hidrometeorologice este monitorizată permanent, iar prognoza hidrologică va fi actualizată în funcţie de intensitatea şi evoluţia fenomenelor.

AGERPRES

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