George Simion, reacție acidă după acuzațiile de dezinformare: ”Românii au văzut cine a intoxicat spațiul public”

Președintele AUR, George Simion, a reacționat, miercuri, după cea fost catalogat drept „vector de dezinformare”, la un eveniment patronat şi găzduit de Nicuşor Dan pe care l-a acuzat că ”încearcă să pună eticheta de «dezinformare» pe orice voce critică, fie politică, fie din mass-media”.

Simion consideră că românii au văzut foarte clar cine a intoxicat spaţiul public în ultimele luni și le-a spus românilor că vine apocalipsa dacă nu iese candidatul sistemului.

„Mi se pare ironic că exact oamenii care au construit campania prezidenţială de anul trecut pe frică şi manipulare vorbesc astăzi despre „dezinformare”.

Cine le-a spus românilor că vine apocalipsa dacă nu iese candidatul sistemului? Cine le-a spus că pică leul, că fug investitorii, că ieşim din UE, că „vin ruşii”? Cine garanta în campanie că nu cresc taxele şi că nu se măreşte TVA-ul, iar după alegeri a făcut exact opusul?

Românii au văzut foarte clar cine a intoxicat spaţiul public în ultimele luni. Când realitatea îi loveşte, încearcă acum să pună eticheta de „dezinformare” pe orice voce critică, fie politică, fie din mass-media.

Asta nu mai ţine. Oamenii compară ce li s-a promis cu ce trăiesc astăzi”, a declarat George Simion, pentru Gândul.