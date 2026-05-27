Accident rutier cumplit. Două persoane și-au pierdut viața, iar un copil de 4 ani a fost transportat de urgență la spital

Un grav accident rutier s-a produs în apropierea localității Baccealia, din raionul Căușeni. Două persoane au murit în urma impactului violent dintre două autoturisme, iar un copil în vârstă de doar patru ani a ajuns la spital cu mai multe traumatisme.

Tragedia a avut loc în cursul zilei de astăzi, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Impact violent între un Volkswagen și o Dacia

Potrivit informațiilor oferite de poliție, în accident au fost implicate un autoturism Volkswagen și o mașină marca Dacia.

Volkswagenul era condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani. Din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, cele două vehicule s-au ciocnit violent.

În urma impactului devastator:

șoferul Daciei, un bărbat de 43 de ani, cetățean ucrainean, a murit pe loc;

o femeie de 36 de ani, pasageră în Volkswagen, și-a pierdut viața;

copilul femeii, în vârstă de 4 ani, a fost rănit și transportat la spital.

Copilul a fost preluat de ambulanță

Echipajele medicale ajunse la fața locului au acordat primul ajutor victimelor. Din păcate, pentru cele două persoane decedate nu s-a mai putut face nimic.

Băiatul de 4 ani a fost preluat de ambulanță și dus la spital pentru investigații și îngrijiri medicale, după ce a suferit mai multe traumatisme în urma accidentului.

Starea copilului nu a fost comunicată oficial până în acest moment.

Poliția a deschis o anchetă

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului din raionul Căușeni.