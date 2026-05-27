Politica· 1 min citire
Realitatea Plus, dată ca exemplu de dezinformare, fără nicio probă. Postul TV solicită public dovezile
27 mai 2026, 12:11
Realitatea Plus
Articol scris de Scris de Daniel Onescu
Acuzații nefondate lansate la adresa Realitatea Plus, la summitul privind „integritatea informației și combaterea dezinformării”, la care a participat și președintele Nicușor Dan. Organizatorii evenimentului, ONG-ul „România Imună”, au dat exemplu Realitatea PLUS drept vector de dezinformare.
Mai mult decât atât, au existat inclusiv acuzații conform cărora unii dintre jurnaliștii Realitatea PLUS ar fi plătiți direct de la Kremlin.
Declarațiile halucinante au fost făcute fără să fie prezentate dovezi. Totul în contextul în care postul de televiziune nu s-a poziționat niciodată de partea lui Vladimir Putin.
