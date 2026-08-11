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Cutremur în România, marți seară. S-a simțit în mai multe județe, inclusiv în București
Seism in zona Buzău
Publicat11 aug. 2026, 20:34
Actualizat11 aug. 2026, 20:58
SursăRealitatea.net
Un cutremur s-a produs marți seară în România. Seismul, cu magnitudinea 4.5 pe Richter a avut loc în zona seismică Vrancea–Buzău și s-a resimțit în mai multe județe, inclusiv în București.
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