Condimentul care poate înlocui zahărul în cafea și ajută la scăderea glicemiei

Această combinație oferă o experiență gustativă intensă

Acest condiment cu gust dulceag poate înlocui zahărul din cafea. Totodată are și numeroase beneficii pentru sănătate.

Scorțișoara, dulceața naturală și aromă caldă

Scorțișoara adaugă un gust dulce-natural și o aromă plăcută cafelei, eliminând necesitatea zahărului sau a siropurilor. Această combinație oferă o experiență gustativă intensă și reduce aportul caloric, conform Healthline.

Antioxidanți care protejează celulele

Atât cafeaua, cât și scorțișoara sunt surse bogate de antioxidanți, compuși care luptă împotriva radicalilor liberi și reduc stresul oxidativ. Scorțișoara conține polifenoli și alți compuși bioactivi cu efect antiinflamator, iar împreună cu cafeaua, efectul sinergic susține sănătatea cardiovasculară și bunăstarea generală.

Reglarea glicemiei prin scorțișoară

Studiile arată că scorțișoara poate ajuta la menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge și la îmbunătățirea sensibilității la insulină. Adăugarea unei cantități mici în cafea, ca parte a unui stil de viață sănătos, poate contribui la echilibrul glicemic pe parcursul zilei.

Beneficii pentru inimă și colesterol

Cercetările indică faptul că scorțișoara poate sprijini sănătatea inimii prin reducerea colesterolului LDL și a trigliceridelor, menținând în același timp nivelul colesterolului HDL. Consumul moderat poate reduce riscul de boli cardiovasculare, fără a înlocui recomandările medicului sau tratamentele prescrise.

Sursa: Realitatea Medicala