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Căutări reluate pe Dunăre în cazul bărbatului dispărut după ce un ski-jet s-a lovit de o geamandură, la Dubova
Căutări Dunăre
Publicat5 aug. 2026, 10:18
SursăRealitatea.Net
Operațiunea de căutare a bărbatului dispărut în Dunăre continuă în zona localității Dubova, județul Mehedinți, după ce un ski-jet s-a lovit de o geamandură și s-a răsturnat. Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost salvat, însă celălalt ocupant este în continuare de negăsit.
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