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Accident rutier grav la Craiova. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, o persoană este resuscitată
Accident la Craiova
Publicat16 oct. 2026, 09:26
Actualizat16 oct. 2026, 09:38
SursăRealitate Plus, realitatea.net
Un accident rutier grav în care au fost implicate un autoturism și un autobuz destinat transportului de persoane s-a produs vineri dimineață, la Craiova. Având în vedere numărul persoanelor implicate, a fost activat Planul Roșu de Intervenție, pentru gestionarea eficientă a evenimentului și acordarea asistenței medicale persoanelor afectate, a transmis ISU Dolj.
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