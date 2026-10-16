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Accident rutier grav la Craiova. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, o persoană este resuscitată

Accident la Craiova

Accident la Craiova

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat16 oct. 2026, 09:26
Actualizat16 oct. 2026, 09:38
SursăRealitate Plus, realitatea.net

Un accident rutier grav în care au fost implicate un autoturism și un autobuz destinat transportului de persoane s-a produs vineri dimineață, la Craiova. Având în vedere numărul persoanelor implicate, a fost activat Planul Roșu de Intervenție, pentru gestionarea eficientă a evenimentului și acordarea asistenței medicale persoanelor afectate, a transmis ISU Dolj.

Din primele informații, în accident sunt implicate 20 de persoane, dintre care șapte necesită îngrijiri medicale. O persoană se află în stare critică, în stop cardio-respirator.

La fața locului intervin echipaje de pompieri și medicale, cu următoarele mijloace: o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, două ambulanțe SMURD, o autospecială pentru transportul personalului și victimelor multiple și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, potrivit datelor transmise telefonic de purtătorul de cuvânt al ISU Dolj, colonelul Florin Cocoșilă.

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