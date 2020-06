O parte dintre pasagerii cursei Wizz Air spre Koln, reluată vineri dimineaţă, de pe Aeroportul Internaţional din Craiova, a fost întoarsă din drum, întrucât persoanele nu se încadrau în condiţiile impuse de Germania călătorilor, valabile în perioada 11 -30 iunie.

Germania a impus o restricție temporară de călătorie, aplicată pentru toate zborurile care nu sunt urgente, potrivit unui anunţ al reprezentanților Aeroportului Internaţional din Craiova.

„Restricţia temporară de călătorie se aplică pentru toate călătoriile care nu sunt urgenţe – călătoria esenţiala include angajamente urgente de familie sau afaceri – din ţările terţe în Republica Federala Germania. Sunt exceptate de la restrictiile de zbor: Doar din motiv de reintoarcere acasa: cetatenii EU si cetatenii din statele Schengen si membrii lor din familie; cetatenii din tarile terte care sunt rezidenti pe termen lung in conformitate cu directiva privind rezidenta pe termen lung, precum si persoane care isi primesc dreptul de rezidenta, provenind din alte directive ale EU sau care detin vize pe termen lung; Alţi calatori cu o necesitate functionala incluzand: profesionistii din domeniul sanatatii, cercetarii si din domeniul ingrijirii varstnicilor; lucratorii la frontiera; Personalul din domeniul transportului, inclusiv echipajul de zbor care transporta bunuri si personal, in masura in care e necesar; Diplomati, personal al organizatiilor internationale, personal militar, in momentul exercitarii muncii lor; pasagerii in tranzit”, este anunţul făcut, vineri, de reprezentanţii Aeroportului Internaţional Craiova.

Cea mai mare supărare a oamenilor este, conform mesajelor lăsate pe pagina de Facebook a aeroportului, că nu au fost anunţaţi din timp şi că atunci când au cumpărat bilete, nimeni nu i-a informat despre aceste restricţii.

Compania Wizz Air a anunţat, joi, că de astăzi se reiau zborurile de pe Aeroportul Craiova.