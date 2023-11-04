VIDEO România este campioană mondială la minifotbal!

Naționala României de minifotbal este noua campioană mondială. ”Tricolorii” au învins în finală selecționata Kazahstanului la capătul unei partide dramatice, încheiată la loviturile de departajare. A fost 2-2 după 60 de minute de joc și 12-11 la loviturile de departajare.
A fost un debut de partidă echilibrat, ambele echipe dând dovadă de multă precauție în primele minute, cea mai mare ocazie venind abia în minutul 12, când Nemițanu a reluat puțin pe lângă poartă după o repunere de la margine, pentru ca trei minute mai târziu, Ungur să expedieze o torpilă din propria jumătate, dar mingea a trecut peste transversală.
România a continuat șarjele ofensive, dar din nou mingea a ratat de puțin ținta la șutul lui Mocanu.
Kazahstanul a dat, însă, lovitura pe finalul primei reprize, când, după o acțiune rapidă, l-a forțat pe Ungur să marcheze în proprie poartă în încercarea de a respinge din fața unui adversar care ar fi rămas singur cu poarta goală.
România a încercat în repriza secundă să anuleze reușita kazahilor din prima parte, însă golul a venit tot în poarta ”tricolorilor” în minutul 35.
Diferența a fost redusă în minutul 49, după un penalty transformat de Balogh și mai rămăseseră doar două minute de joc și speranțe limitate pentru a împinge meciul în prelungiri.
Dar presiunea de final a echipei noastre a dat roade, iar Balogh a reușit să restabilească egalitatea practic la ultima fază a timpului regulamentar.
După cum era de așteptat, cele două echipe au abordat precaut prelungirile, scorul rămânând egal, 2-2, până la expirarea timpului de joc.
La loviturile de departajare s-a mers cap la cap după prima serie de câte trei lovituri, dar kazahii au ratat-o pe a patra. Ungur putea aduce primul titlu mondial pentru România, dar șutul său a trecut pe lângă poartă și dramatismul a continuat.
S-a ajuns apoi la 4-4 la loviturile de departajare, kazahii au trecut din nou în avantaj cu 5-4, dar Bourceanu a restabilit din nou egalitatea. A fost apoi 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 și 10-10 în seria de lovituri de departajare, înainte ca Mironov să trimită în bară a 11-a lovitură a kazahilor.
Incredibil, dar România a ratat și această șansă, Mircea Popa trăgând direct în portarul kazah, prelungind astfel finalul de infarct.
După o nouă serie transformată, kazahii au ratat din nou, iar a treia oară Dumitrașcu a făcut ce a făcut și colegii săi care au avut șansa de a închide partida: a ratat.
Nițu apără lovitura următoare, iar Bogdan Kovacs transformă în sfârșit și aduce României primul titlu mondial la minifotbal, unul de un dramatism dus la extrem.
România a început turneul cu un meci cu Sudanul în faza grupelor, pe care l-a câștigat cu 10-1. A urmat apoi o victorie cu emoții în fața Spaniei, 3-2, pentru ca în ultimul duel să remizeze, 0-0, cu Statele Unite.
În optimile de finală, ”tricolorii” au spulberat Thailanda cu 7-0, în sferturi au trecut cu 2-0 de gazdele din Emiratele Arabe Unite, iar în semifinală a învins Ungaria cu 3-0, până în finală nefiind niciodată condusă pe tabela de marcaj, ba chiar reușind să termine fără gol primit în patru partide.
Deși a mai jucat de două ori în semifinalele unui Campionat Mondial, România nu mai reușise niciodată să se califice în finală.
Din cele trei ediții care au avut loc până în prezent, „tricolorii” au obținut de două ori bronzul: în 2015 în SUA și în 2019 în Australia și o dată s-au oprit în optimi, în 2017 în Tunisia.
România este de şase ori campioană europeană cu titluri consecutive, între 2010 și 2015 şi vicecampioană la ediţiile EMF EURO din 2018 şi 2022.
Lot România la Campionatul Mondial de Minifotbal 2023
Portari
Ionuț Neacșa – 34 ani (Nova Vita Târgu Mureș)
Dragoș Nițu – 28 ani (Reggio Liriada Brașov)
Laszlo Klein – 47 ani (Nova Vita Târgu Mureș)
Jucători
Vasile Pop – 32 ani (Sam Vig CCM Bistrița)
Mircea Popa – 35 ani (Juventus Sibiu)
Andrei Balea – 30 ani (Nova Vita Târgu Mureș)
Mircea Ungur – 34 ani (Nova Vita Târgu Mureș)
Andrei Nemițanu – 30 ani (Glissando Timișoara)
Vlad Mocanu – 24 ani (Premier Iași)
Bogdan Covaci – 34 ani (Sam Vig CCM Bistrița)
Andrei Ferik – 25 ani (Bad Boys Oradea)
Saron Chirică – 30 ani (Old Boys București)
Marius Balogh – 23 ani (Bad Boys Oradea)
Andrei Șumălan – 29 ani (Bad Boys Oradea)
Gabriel Dumitrașcu – 23 ani (Chedra TAX Ploiești)
Alex Borceanu - 38 ani (Ajax Dulcisimo Galați)
Staff
Virgil Bejenaru – antrenor
Laszlo Klein – antrenor secund
Dan Ștefan Cojocaru – manager
Cristian Lupu – director tehnic