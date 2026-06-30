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Sport· 1 min citire
Surpriza Mondialului: Paraguay elimină Germania. Președintele a declarat zi de sărbătoare națională
Cupa Mondială
Paraguay a produs una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026, eliminând Germania în șaisprezecimile de finală, după un meci spectaculos încheiat cu 4-3 la loviturile de departajare.
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