SCM Craiova a învins Rapid București la limită, scor 25-24! Victorie dramatică în Liga Florilor

SCM Craiova a învins Rapid București cu 25-24 în etapa a 8-a din Liga Florilor. Dijana Mugosa a marcat 9 goluri, iar Marina Rajcic a avut 15 intervenții.
SCM Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în fața formației CS Rapid București, scor 25-24 (13-9), într-o partidă disputată luni seară, 2 noiembrie 2026, în Sala Polivalentă din Craiova. Meciul a contat pentru etapa a 8-a a Ligii Naționale de handbal feminin, iar echipa din Bănie a rezistat revenirii bucureștencelor într-un final extrem de tensionat.
Handbalistele pregătite de Costică Buceschi au controlat o bună parte din întâlnire și au reușit să obțină două puncte importante în fața unui adversar puternic.
SCM Craiova a condus la pauză cu patru goluri
Partida a început echilibrat, cele două formații alternând momentele bune de joc. După primele minute, gazdele au preluat inițiativa și au început să se desprindă pe tabelă.
Craiovencele au avut un moment excelent în prima repriză, reușind să își construiască un avantaj de șase goluri, scor 13-7. Un rol important în această perioadă l-a avut portarul Marina Rajcic, care a intervenit decisiv în mai multe rânduri.
La pauză, SCM Universitatea Craiova conducea cu 13-9 și părea să aibă controlul partidei.
Rapid a revenit spectaculos în ultimele minute
În repriza secundă, formația din București a încercat să reducă diferența și a profitat de câteva ratări ale gazdelor.
Finalul a devenit extrem de tensionat, după ce Rapid s-a apropiat la un singur gol. Handbalistele din Giulești au avut șansa de a egala, însă defensiva Craiovei și intervențiile portarilor au făcut diferența.
Cu emoții până la ultimul fluier, SCM Universitatea Craiova a reușit să păstreze avantajul minim și să câștige partida cu 25-24.
Dijana Mugosa, cea mai bună marcatoare a Craiovei
Dijana Mugosa a fost principala realizatoare a formației oltene, cu nouă goluri înscrise.
Francielle Gomes da Rocha și Rebeka Podor au contribuit cu câte patru reușite, în timp ce portarul Marina Rajcic a avut o prestație foarte bună, cu 15 intervenții.
De partea cealaltă, pentru Rapid București, Oceane Anais Anaelle Sercien Ugolin și Oana Borș au marcat câte patru goluri.
Pe ce loc se află SCM Craiova și Rapid în Liga Florilor
După victoria obținută în fața Rapidului, SCM Universitatea Craiova a ajuns la 11 puncte și ocupă locul al cincilea în clasamentul Ligii Naționale de handbal feminin.
Rapid București rămâne cu nouă puncte și se află pe poziția a șasea, după disputarea a opt partide.
În fruntea clasamentului se află CSM București, cu 15 puncte, urmată de Gloria Bistrița, cu 14 puncte.
Rezultat final – etapa a 8-a, Liga Florilor:
SCM Universitatea Craiova – CS Rapid București 25-24 (13-9).
Victoria confirmă forma bună a echipei din Bănie și îi oferă un impuls important în lupta pentru pozițiile fruntașe ale campionatului.