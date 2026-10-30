Cupa României: Campioana Universitatea Craiova, egal cu FC Voluntari

Universitatea Craiova a remizat cu FC Voluntari, scor 1-1, în Cupa României. Vezi cine a marcat, clasamentul Grupei D și ce șanse au oltenii la calificare.
Universitatea Craiova a obținut doar un rezultat de egalitate în deplasarea cu FC Voluntari, scor 1-1, într-o partidă disputată joi seara, în etapa a doua a grupelor Cupei României. Deținătoarea trofeului a fost nevoită să recupereze un gol în finalul întâlnirii, iar calificarea în sferturile de finală se va decide în ultima etapă.
FC Voluntari a deschis scorul după un autogol al lui Nikola Stevanovic
Partida disputată pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari a început cu o Universitate Craiova în căutarea golului, însă formația gazdă a reușit să intre în avantaj la pauză.
Scorul a fost deschis în minutul 40, când fundașul Nikola Stevanovic a deviat mingea în propria poartă, după o centrare trimisă de Nuno Rodrigues. Astfel, FC Voluntari a preluat conducerea, iar oltenii au fost nevoiți să alerge după egalare.
În repriza secundă, Universitatea Craiova a intensificat presiunea și a avut mai multe oportunități importante de a marca. Samuel Teles a ratat o ocazie uriașă în minutul 53, iar Alexandru Cicâldău a trimis mingea în bară în minutul 67.
Simon Elisor a restabilit egalitatea din penalty
Insistențele echipei din Bănie au fost răsplătite în minutul 84. După o intervenție a lui David Kiki asupra lui Heriberto Tavares în careul gazdelor, arbitrul a acordat lovitură de la 11 metri, în urma consultării sistemului VAR.
Simon Elisor și-a asumat responsabilitatea executării penalty-ului și a transformat fără emoții, restabilind egalitatea pe tabela de marcaj.
Universitatea Craiova a continuat să caute golul victoriei până la final. Alexandru Cicâldău a mai lovit o dată bara, în prelungiri, însă tabela a rămas neschimbată.
FC Voluntari – Universitatea Craiova s-a încheiat 1-1, rezultat care complică situația campioanei în Grupa D.
Cum arată clasamentul Grupei D din Cupa României
După două etape, Dinamo ocupă primul loc în Grupa D, cu maximum de puncte, 6. Universitatea Craiova și FC Voluntari au acumulat câte 4 puncte, în timp ce FC Bacău și Sporting Liești au câte un punct. Chindia Târgoviște nu a acumulat niciun punct.
Pentru Universitatea Craiova, ultima etapă va fi decisivă în lupta pentru calificarea în sferturile de finală. Oltenii vor avea nevoie de un rezultat favorabil în confruntarea cu Dinamo, pentru a-și asigura prezența în faza următoare a competiției.
Conform regulamentului Cupei României, primele două echipe clasate în fiecare grupă obțin calificarea în sferturile de finală.