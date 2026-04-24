Sport· 1 min citire

Reacţia lui Kopic după ce Dinamo a fost eliminată din Cupa României de Universitatea Craiova

24 apr. 2026, 09:09
Actualizat: 24 apr. 2026, 09:10
FOTO: Arhivă

Articol scris de Realitatea de Craiova

Universitatea Craiova a trecut de Dinamo la loviturile de departajare, şi s-a calificat în finala Cupei României. După 120 de minute scorul a fost 1-1. Oltenii vor juca pentru trofeu cu ”U” Cluj.

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, consideră că elevii săi au avut din nou un meci cu ghinion, iar diferenţa s-a făcut şi pe fondul prospeţimii mai ridicate a adversarilor.

”Toată lumea a încercat. Gândurile sunt în strânsă legătură cu sentimentele. A fost clar că în ultimele minute ale partidei am fost jos din punct de vedere fizic. Era normal să ne apărăm. Din păcate, am luat acel gol. 

Am avut multe momente în acest sezon în care am fost ghinionişti. Putem pregăti meciurile, dar nu poţi controla totul în aceste jocuri. Aceste probleme de concentrare vin pe fondul oboselii. Greşeli se pot întâmpla”, a spus croatul.

Mai multe articole despre

dinamo bucuresti

Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe