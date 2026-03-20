Mormântul fotbalistului Ilie Balaci a fost vandalizat. A fost deschis un dosar penal pentru profanare de morminte

Crucea de pe mormântul fotbalistului Ilie Balaci, zis și ”Minunea Blondă”, a fost vandalizată. Poliţiştii din Dolj au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunii de profanare de morminte și îi caută pe cei care au comis teribila faptă.

Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Craiova au fost sesizaţi, joi, de către societatea care se ocupă de paza Cimitirului Sineasca, unde își doarme somnul de veci Ilie Balaci, cu privire la faptul că persoane necunoscute au spart fotografia fotbalistului fixată pe piatra funerară.

Prejudiciul este de 300 de lei, iar în acest caz, oamenii legii au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de profanare de morminte și continuă cercetările pentru identificarea autorilor teribilei fapte.

Ilie Balaci a murit în octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator.

Născut la 13 septembrie 1956, Ilie Balaci, zis și „Minunea Blondă”, şi-a petrecut cea mai mare cariera de fotbalist la Universitatea Craiova (1973-1984). El a mai evoluat la FC Olt şi la Dinamo.

De-a lungul timpului, Ilie Balaci a îmbrăcat de 65 de ori tricoul echipei naţionale, pentru care a marcat opt goluri.

Ca antrenor, Balaci a pregătit mai multe echipe din Zona Golfului şi din nordul Africii, cu care a obţinut numeroase performanţe.