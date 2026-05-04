Verdict dur după Craiova – Dinamo: golul victoriei trebuia anulat pentru ofsaid
Universitatea Craiova a câștigat cu 2-1 derby-ul cu Dinamo, disputat în etapa a 7-a din play-off-ul Superligii, însă finalul partidei a fost marcat de controverse de arbitraj.
Oltenii au rămas lideri după acest succes, obținut dramatic în prelungiri, dar faza golului decisiv a fost analizată critic de fostul arbitru Constantin Zotta, fost arbitru.
Dinamo a deschis scorul în minutul 59 prin Nikita Stoianov, însă avantajul oaspeților a durat foarte puțin. Alexandru Cicâldău a egalat rapid pentru Universitatea Craiova, iar meciul părea să se îndrepte spre o remiză. În prelungiri, Steven Nsimba a înscris golul victoriei, dar reușita a fost validată deși atacantul s-ar fi aflat într-o poziție de ofsaid în construcția fazei.
Constantin Zotta a susținut, la Prima Sport, că eroarea a fost evidentă și că golul trebuia anulat. În opinia sa, jucătorul Craiovei se afla într-un ofsaid sancționabil, iar intervențiile fundașilor dinamoviști nu pot fi considerate posesie controlată a mingii. Expertul a subliniat că nici asistentul, nici camera VAR nu au intervenit, deși ar fi trebuit să corecteze faza.
Zotta a catalogat decizia drept o eroare majoră, punând accent în special pe responsabilitatea arbitrilor din camera VAR.
