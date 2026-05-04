Răsturnare de situație: Partidul UNIT nu mai susține moțiunea împotriva Guvernului Ilie Bolojan, deși a semnat-o
Ilie Bolojan
Cei șase parlamentari ai Partidului UNIT, aleși inițial pe listele POT, au anunțat că nu vor susține la vot moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, deși au semnat documentul.
Moțiunea, inițiată de PSD și AUR, urmează să fie dezbătută și votată marți, însă reprezentanții UNIT spun că nu o vor sprijini în forma actuală.
Deputatul Andrei Csillag a explicat că decizia vine pe fondul lipsei unor soluții concrete în textul moțiunii și a criticat Partidul Social Democrat pentru modul în care ar fi contribuit la agravarea situației economice.
Acesta a subliniat că semnarea documentului a avut ca scop deblocarea rapidă a situației politice, nu neapărat susținerea lui până la capăt:
„România nu își permite un blocaj prelungit. Însă votul nostru trebuie să reflecte interesul public, nu calcule politice de culise”, a declarat deputatul.
Potrivit acestuia, parlamentarii Partidului UNIT au purtat discuții și cu premierul Ilie Bolojan înainte de a lua această decizie.
