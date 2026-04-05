Ministrul Sănătății, despre situația lui Mircea Lucescu: „Din păcate, este în stare critică"

Ministrul Sănătății: "Starea lui de sănătate s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat semnificativ, iar fostul selecționer se află acum internat la terapie intensivă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat că situația este una gravă și că evoluția din ultimele zile nu este favorabilă.

”Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete pentru presă.

Mircea Lucescu, internat la ATI

Potrivit informațiilor medicale, Mircea Lucescu a fost transferat la Secția de Anestezie și Terapie Intensivă după ce aritmiile cardiace au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. În acest moment, este sub supraveghere atentă, iar echipa medicală încearcă să îi stabilizeze starea.

Ministrul Sănătății a evitat să ofere detalii despre evoluția viitoare, subliniind că este prea devreme pentru astfel de estimări. ”Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a mai arătat Alexandru Rogobete.