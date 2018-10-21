Meciul Craiovei cu FCSB, in memoriam Ilie Balaci

Fotbaliștii Universității Craiova au anunțat că, înaintea meciului cu FCSB, vor veni la stadion, cu aproape o oră înainte de start, îmbrăcați în negru, unde vor aprinde o lumânare în memoria lui Ilie Balaci.

Conducerea formației din Bănie a anunțat că nu va cere amânarea partidei cu echipa roș-albastră, jucând în memoria fostului internațional craiovean.„Craiova plânge, Craiova suferă. «Minunea Blondă» nu mai este printre noi. În această seară, în memoria celui ce a fost Ilie Balaci, vom veni la stadion cu cel puțin 45 de minute înainte îmbrăcați în negru și cu o lumânare ce o vom aprinde înainte de meci”, este mesajul oficial al Universității Craiova.