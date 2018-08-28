Jucătorii Craiovei, Borţa şi Cicâldău, convocaţi de Rădoi la naţionala U21

Florin Borţa şi Alexandru Cicâldău sunt jucătorii CSU Craiova care au fost convocaţi de selecţionerul Mirel Rădoi, la naţional Under 21.

Echipa naţională a României va juca pe 7 septembrie, de la ora 19.15, contra reprezentativei Portugaliei, în deplasare, pentru ca pe 11 septembrie, de la ora 19.00, să întâlnească Bosnia-Herţegovina, la Ovidiu.Tricolorii U21 sunt neînvinşi în Grupa a 8-a şi ocupă poziţia a treia, de unde se califică direct la turneul final doar prima clasată. Cele mai bune patru din nouă ocupante ale locurilor secunde vor juca un play-off pentru a stabili încă două selecţionate care merg la Campionatul European.Lotul convocat de Rădoi este următorul:Portari: Ionuț Radu (Genoa), Andrei Vlad (FCSB), Cătălin Căbuz (Hermannstadt)Fundași: Radu Boboc (FC Viitorul), Florin Ștefan (OSK Sepsi), Florin Borța (U Craiova 1948 Club Sportiv), Virgil Ghiță (FC Viitorul), Alex Pașcanu (Leicester), Adrian Rus (OSK Sepsi), Ionuț Nedelcearu (UFA)Mijlocași: Marco Dulca (Swansea City), Răzvan Oaidă (FC Botoșani), Dragoș Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 Club Sportiv), Ianis Hagi (FC Viitorul), Sebastian Mailat (CFR 1907 Cluj), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Olimpiu Moruțan (FCSB), Alexandru Mățan (FC Viitorul), Darius Olaru (Gaz Metan)Atacanți: Adrian Petre (Esjberg), Florinel Coman (FCSB), Andrei Ivan (Rapid Viena)