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FCSB, victorie cu Dinamo pe arena din ”Ștefan cel Mare”

FCSB, victorie cu Dinamo pe arena din ”Ștefan cel Mare”

FCSB, victorie cu Dinamo pe arena din ”Ștefan cel Mare”

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 31 ian. 2022, 10:31

FCSB a câștigat derby-ul cu Dinamo, cu 3-0, duminică seară, în etapa a 23-a a Ligii I

FCSB a câștigat derby-ul cu Dinamo, cu 3-0, duminică seară, în etapa a 23-a a Ligii I. Partida s-a disputat pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Octavian Popescu a deschis scorul în minutul 2. Mijloașul a marcat din afara careului cu piciorul drept. A fost al șaselea gol marcat de Octavian Popescu în acest sezon de Liga 1.

Octavian Popescu a încercat o nouă execuție spectaculoasă, în minutul 7, dar nu a nimerit spațiul porții. Dinamo a replicat două minute mai târziu. Ehmann l-a pus la încercare pe Andrei Vlad, cu o lovitură de cap.

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În minutul 22, Radunovic a centrat în fața porții, Patriche a respins. Gazdele au evoluat în inferioritate numierică, din minutul 36. Răuță a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. În finalul primei reprize, Ivanov s-a accidentat grav după o ciocnire cu Olaru. Dinamo a căutat golul de 1-1, iar în minutul 59 Cosmin Matei l-a pus la încercare pe portarul oaspeților.

În minutul 78, Ianis Stoica a înscris cu un șut expediat de la marginea careului. Mingea a lovit mai întâi bara și apoi a intrat în poartă.

Oaidă a stabilit scorul final cu o lovitură de cap, în minutul 82. Centrarea i-a aparținut lui Florinel Coman. În urma acestui rezultat, FCSB ocupă locul secund în Liga 1, 51 de puncte, în timp ce Dinamo e pe 15, cu 12 puncte.

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