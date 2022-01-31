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Sport· 2 min citire
FCSB, victorie cu Dinamo pe arena din ”Ștefan cel Mare”
FCSB, victorie cu Dinamo pe arena din ”Ștefan cel Mare”
FCSB a câștigat derby-ul cu Dinamo, cu 3-0, duminică seară, în etapa a 23-a a Ligii I
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