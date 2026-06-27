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Sport· 1 min citire
David Popovici a câștigat aurul la 100 m liber la Trofeul Settecolli
David Popovici
David Popovici a câștigat, sâmbătă seară, medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Trofeul Settecolli, competiție desfășurată la Roma, transmite Mediafax.
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