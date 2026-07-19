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Cupa Mondială 2026. Kylian Mbappé, despre înfrângerea suferită în fața Angliei: „Am fost doar oameni, eram complet amețiți”

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 07:36

Franţa a fost la un pas de o umilinţă totală în faţa Angliei sâmbătă, în meciul pentru locul 3 al Cupa Mondială 2026 (4-6).

Vedeta Franței Kylian Mbappé a reamintit că „Les Bleus” sunt „oameni”, chiar dacă sperau la un rezultat mai bun pentru ultimul meci al lui Didier Deschamps, informează news.ro.

„Au fost două reprize complet diferite. În prima repriză, pot să-i înţeleg pe cei care spun că a fost o batjocură, că nu am respectat tricoul echipei”, s-a plâns Kylian Mbappé la microfonul postului M6, imediat după fluierul final. „Aş spune mai degrabă că am fost umani. Din păcate, eram complet ameţiţi. Ei ne-au trezit bine la realitate. În repriza a doua, am redevenit jucători de nivel înalt, maşini mentale care nu mai au sentimente.”

Finalul acestei aventuri este crud pentru cel care este acum fostul selecţioner al echipei naţionale a Franţei. „Este mai păcat pentru antrenor. Voiam să facem ceva pentru el, dar, din păcate, prima repriză dă impresia că l-am lăsat la greu. Acest meci nu va păta legenda lui Didier Deschamps”, a reamintit căpitanul echipei „Les Bleus”.

Mbappé a tcel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, devansându-l pe Lionel Messi. „Messi va marca, cu siguranţă”, spune Mbappé. „Când înscrii multe goluri la Cupa Mondială, asta te propulsează într-o altă categorie. Mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie şi să joc meciul de mâine.”

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