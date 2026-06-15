Ce urmează pentru Simona Halep după retragere. Mesajul emoționant publicat de fostul lider WTA

Deși nu a mai evoluat într-un meci oficial de peste un an, Simona Halep și-a luat rămas-bun de la tenis într-un cadru special, sâmbătă, 13 iunie, când a avut loc evenimentul oficial de retragere.
În fața unei arene pline și a numeroși invitați de marcă, dubla campioană de Grand Slam a disputat ultimul meci al carierei sale. La finalul serii, emoțiile au copleșit-o pe fosta lideră mondială, care a izbucnit în lacrimi în timpul discursului de mulțumire adresat atât publicului, cât și unor personalități importante ale sportului românesc.
„Legendele sportului românesc, Nadia, Gică, Ilie, vă mulțumesc! Știu că inimile voastre au bătut și bat și pentru ei. (n.r. Momentul în care Simona Halep începe să plângă) Vreau să rămâneți tot în picioare (n.r. către spectatori), să o aplaudăm pe doamna Virginia Ruzici, a fost agentul meu, mult mai multe aplauze, vă rog. Tot respectul meu pentru voi toți. Vă mulțumesc! A fost o seară de neuitat, sunt un om împlinit. Vă iubesc foarte mult!”, a spus Simona Halep.
Odată cu încheierea carierei sportive, fosta campioană pare pregătită să înceapă un nou capitol. După ani petrecuți în atenția publicului și sub presiunea competițiilor de cel mai înalt nivel, Halep spune că își dorește mai multă liniște și timp pentru viața personală.
Fosta jucătoare de tenis vrea să se concentreze pe lucrurile care îi aduc echilibru, să descopere noi pasiuni și să se bucure de timpul petrecut alături de cei apropiați. Totodată, mesajul transmis de aceasta sugerează că aparițiile sale publice vor fi mai rare în perioada următoare.
„Dragii mei, sâmbătă am trăit unul dintre cele mai intense și emoționante momente din viața mea: Evenimentul Oficial de Retragere din Tenis. A fost mai mult decât o ceremonie. A fost închiderea unui capitol care a însemnat toată viața mea de până acum. Un drum început cu un vis și continuat cu multă muncă, sacrificii, lacrimi, speranță și iubire pentru acest sport.
Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternică. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri și cele mai grele lecții, pe care le voi purta cu mine mereu. Pentru tot ce am trăit pe teren și dincolo de el, sunt profund recunoscătoare.
În spatele trofeelor, rezultatelor și momentelor pe care le-am împărțit cu voi, a existat mereu și omul Simona. Un om care a simțit, care a suferit, care s-a bucurat, care a căzut și s-a ridicat de multe ori.
Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur și simplu să respir. Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiție, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine.
Au fost ani în care viața mea a fost privită, analizată și comentată din multe unghiuri. Știu că asta a făcut parte din drumul meu și am acceptat-o, cu tot ce a venit la pachet.
Dar odată cu încheierea acestui capitol, simt nevoie firească de a păși spre ceea ce urmează cu mai multă liniște, cu mai multă intimitate și cu libertatea de a-mi trăi alegerile în felul meu.
Nu pentru că vreau să mă îndepărtez de oameni, ci pentru că simt că a venit timpul să mă apropii mai mult de mine. Voi rămâne mereu aceeași: cu valorile, disciplina și responsabilitatea pe care sportul mi le-a oferit și pe care le voi purta cu mine toată viața.
De acum, începe pentru mine o altă etapă. Una mai liniștită, mai personală, mai aproape de ceea ce sunt dincolo de performanță. O etapă în care îmi doresc să mă bucur de lucrurile simple, de oamenii dragi, de alegerile mele și de libertatea de a-mi trăi viața în felul meu.
Privesc înainte cu recunoștință pentru tot ce a fost și cu sufletul deschis pentru tot ce urmează. Viața îmi va aduce, cu siguranță, noi moduri de a fi aproape de oamenii care mă iubesc cu adevărat.
Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături, pentru că ați crezut în mine și pentru că ați făcut parte din această călătorie. Unele povești se încheie, dar ceea ce lasă în urmă rămâne pentru totdeauna. Cu drag, Simona”, a transmis Simona Halep pe Facebook.