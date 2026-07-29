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Fotbal: Mantova l-a transferat pe internaţionalul român de tineret Rareş Ilie

Rareș Ilie

Rareș Ilie

Scris deStoica Marian
Publicat29 iul. 2026, 12:28
Sursărealitatea.net

Echipa italiană de fotbal Mantova 1911 l-a transferat definitiv pe internaţionalul român de tineret Rareş Ilie, care a semnat un contract până în 2029, a anunţat clubul din Serie B pe site-ul său oficial.

Născut în 2003, Ilie vine a Mantova de la OGC Nice, după ce în sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut la altă echipă de ligă secundă din Italia, Empoli. Anterior, el a evoluat la Catanzaro.

Rareş Ilie a fost crescut de Rapid Bucureşti şi a mai evoluat în cariera sa la Maccabi Tel Aviv şi Lausanne Sport.

Atacantul român s-a alăturat deja coechipierilor săi în cantonamentul de la Sirmione, sub comanda antrenorului Francesco Modesto.

AGERPRES

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