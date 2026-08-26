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Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a înjunghiat cu un cuţit doi bărbaţi

Tânăr arestat

Tânăr arestat

Scris deStoica Marian
Publicat26 aug. 2026, 12:52
Sursărealitatea.net

Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Dolj, pentru 24 de ore, pentru tentativă la omor calificat, după ce a înjunghiat cu un cuţit doi bărbaţi, în urma unui conflict izbucnit pe stradă.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, miercuri, că poliţiştii din cadrul Secţiei nr.7 Poliţie Rurală Pleniţa au fost sesizaţi, luni seara, de către un tânăr de 20 de ani, că a fost implicat într-o altercaţie, în comuna Orodel. 

”La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii secţiei, stabilindu-se faptul că pe o stradă din comuna Ordodel, a izbucnit un conflict spontan între mai mulţi tineri, în urma căruia trei tineri cu vârste cuprinse între 24 şi 32 de ani au necesitat îngrijiri medicale de specialitate, doi dintre aceştia prezentând leziuni la nivelul capului şi corpului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj. 

În urma investigaţiilor, poliţiştii au decis reţinerea pentru 24 de ore a unui tânăr de 20 de ani din comuna Orodel, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat. El este acuzat că în timpul conflictului a înjunghiat cu un cuţit doi bărbaţi de 22 şi 32 de ani. 

El va fi prezentat Tribunalului Dolj, miercuri, cu propunere de arestare preventivă.

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