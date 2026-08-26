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Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a înjunghiat cu un cuţit doi bărbaţi
Tânăr arestat
Publicat26 aug. 2026, 12:52
Sursărealitatea.net
Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Dolj, pentru 24 de ore, pentru tentativă la omor calificat, după ce a înjunghiat cu un cuţit doi bărbaţi, în urma unui conflict izbucnit pe stradă.
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