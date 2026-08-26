Trei fraţi români, lideri ai unei bande specializate în infracţiuni informatice, au fost prinşi în Italia

Trei români cu vârste cuprinse între 48 şi 51 de ani, fraţi, condamnaţi la închisoare pentru infracţiuni grave de natură economică şi informatică, spălare de bani şi reinvestirea fondurilor ilicite şi daţi în urmărire la nivel european au fost prinşi de autorităţile judiciare din Italia, în urma unei ample operaţiuni.
Trei români cu vârste cuprinse între 48 şi 51 de ani, fraţi, condamnaţi la închisoare pentru infracţiuni grave de natură economică şi informatică, spălare de bani şi reinvestirea fondurilor ilicite şi daţi în urmărire la nivel european au fost prinşi de autorităţile judiciare din Italia, în urma unei ample operaţiuni. Cei trei conduceau o organizaţie criminală care activa în Statele Unite, Austria, Italia şi România, unde a realizat retrageri frauduloase de pe bancomate pe care instalau dispozitive de tip „skimmimg”.
„Cei trei bărbaţi, fraţi, de 46, 47, respectiv 51 de ani, erau condamnaţi în aceeaşi cauză penală pentru constituirea unui grup organizat infracţional, infracţiuni de spălare a banilor, complicitate la acces ilegal la un sistem informatic şi complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi se aflau daţi în urmărire naţională şi internaţională, ca urmare a condamnărilor la pedeapsa cu închisoare primite între 5 ani şi 6 ani şi jumătate”, anunţă, miercuri, oficiali ai Poliţiei Române.
Cei trei, căutaţi încă de anul trecut, au fost capturaţi în urma unei ample operaţiuni în care autorităţi judiciare din România şi Italia au colaborat şi care s-a desfăşurat în provinciile Savona şi Brescia.
„Conform investigaţiilor, fraţii deţineau roluri de conducere într-o organizaţie criminală activă în Statele Unite, Austria, Italia şi România. Gruparea recruta persoane pentru a călători în Statele Unite şi a instala dispozitive de tip „skimming” pe bancomate; datele cardurilor bancare erau copiate şi utilizate pentru efectuarea unor retrageri frauduloase.
Fondurile sustrase erau ulterior transferate în Europa, disimulate printr-o reţea complexă şi reinvestite, în principal, în bunuri imobiliare, precum şi în autoturisme, călătorii şi alte bunuri de lux”, transmit oficialii Poliţiei italiene.
Căutările au început în urma informaţiilor obţinute de Serviciul Urmăriri din cadrul Poliţie judeţene Braşov, legătura directă şi constantă între anchetatorii români şi unităţile operative italiene fiind asioguirată de un expert în securitate din cadrul Ambasadei Italiei la Bucureşti.
Unul dintre fraţi a fost prins la Millesimo, în provincia Savona. Bărbatul a fost găsit într-un spaţiu ascuns, amenajat special pentru a evita depistarea; acesta avea asupra sa documente false şi mai multe telefoane mobile.
„Acesta se afla ascuns într-o încăpere special construită, în spatele unui perete fals, având asupra sa două acte de identitate false, iar după identificare a fost preluat şi introdus într-un penitenciar din Genova, aflându-se în prezent în procedurile judiciare necesare predării acestuia către autorităţile române”, informează Inspectoratul de Poliţie Braşov.
Poliţia italiană precizează că, după capturarea primului frate, căutările pentru ceilalţi doi fraţi au continuat fără întrerupere, informaţiile furnizate de anchetatorii români, coroborate cu investigaţiile desfăşurate în Italia permiţând restrângerea progresivă a ariei de căutare la provincia Brescia.
Ei se ascundeau într-un imobil din Roè Volciano. După ce l-au observat pe unul dintre fraţi ieşind pentru a face cumpărături şi au aşteptat revenirea acestuia, anchetatorii au intervenit şi i-au arestat pe ambii bărbaţi.