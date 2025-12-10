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Situaţia salariului minim pe economie în 2026 urmează să fie tranşată în şedinţa Consiliului Naţional Tripartit
Situaţia salariului minim pe economie în 2026 urmează să fie tranşată în şedinţa Consiliului Naţional Tripartit
Ilie Bolojan îşi doreşte îngheţarea acestuia la valoarea din prezent
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