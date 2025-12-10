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Situaţia salariului minim pe economie în 2026 urmează să fie tranşată în şedinţa Consiliului Naţional Tripartit

Situaţia salariului minim pe economie în 2026 urmează să fie tranşată în şedinţa Consiliului Naţional Tripartit

Situaţia salariului minim pe economie în 2026 urmează să fie tranşată în şedinţa Consiliului Naţional Tripartit

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 10 dec. 2025, 12:50

Ilie Bolojan îşi doreşte îngheţarea acestuia la valoarea din prezent

Premierul Ilie Bolojan îşi doreşte îngheţarea acestuia la valoarea din prezent - 4.050 de lei brut - şi argumentează că realităţile economice şi bugetare nu permit o majorare.

Situaţia salariului minim pe economie în 2026 urmează să fie tranşată miercuri în şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, la care participă reprezentanţi ai guvernului, sindicatelor şi patronatelor. Premierul Ilie Bolojan îşi doreşte îngheţarea acestuia la valoarea din prezent - 4.050 de lei brut - şi argumentează că realităţile economice şi bugetare nu permit o majorare.

Opinia este împărtăşită şi de patronate care susţin că nu au posibilitatea de a creşte venitul minim, obiectivul principal fiind acum depăşirea crizei economice. Sindicaliştii, în schimb, propun majorarea salariului minim cu 300 de lei, iar PSD sprijină această variantă şi apreciază că este, în primul rând, corectă pentru salariaţi şi, în al doilea rând, necesară pentru economia României

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