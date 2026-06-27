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Un microbuz plin cu români s-a prăbușit 10 metri într-o râpă, în Austria

accident

accident

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 11:18

Un microbuz plin cu români s-a prăbușit 10 metri într-o râpă și s-a oprit pe plafon, între mai mulți copaci, în Austria.

Cumplitul accident a avut loc vineri seară, în districtul Sankt Veit an der Glan.

Potrivit autorităților, în momentul producerii accidentului, șoferul român de 36 de ani conducea microbuzul din direcția St. Kosmas către Brugga, iar în vehicul se mai aflau alți șapte cetățeni români.

Din motive care nu au fost încă stabilite, șoferul a pierdut controlul vehiculului după o curbă la dreapta, microbuzul a părăsit partea carosabilă, a căzut aproximativ zece metri într-o râpă și s-a oprit pe plafon.

În urma accidentului, cinci pasagere au fost rănite. O româncă a suferit răni a căror gravitate nu a fost deocamdată precizată și, după acordarea primului ajutor la fața locului, a fost transportată cu elicopterul medical C11 la Spitalul de Urgență din Klagenfurt. Alte patru femei aflate în microbuz au scăpat cu răni ușoare și au fost transportate de echipajele de salvare la spitalul din Friesach.

Șoferul a fost testat pentru alcoolemie, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii austrieci au deschis o anchetă.

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