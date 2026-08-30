Seceta pedologică va afecta cea mai mare parte a zonelor de cultură a porumbului neirigat

Conținutul de umiditate pe profilul de sol 0-100 centimetri în cultura de porumb neirigat se va situa în următoarele zile în limite scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată, puternică și extremă) în cea mai mare parte a zonelor cultivate, relevă prognoza agrometeorologice, publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
''La culturile prășitoare neirigate (porumb, floarea-soarelui), procesele de maturare vor fi în continuare accelerate și forțate, iar lucrările agricole de pregătire a terenurilor în vederea însămânțărilor la rapița și orzul de toamnă se vor desfășura cu dificultate, îndeosebi pe arealele agricole afectate de seceta pedologică. Pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului, ritmurile de vegetație ale plantelor vor evolua în general normal, plantele prezentând o stare de vegetație pe ansamblu bună și medie'', susțin meteorologii.
În funcție de data semănatului și condițiile pedoclimatice, floarea-soarelui se va afla predominant în faza de maturitate deplină (10-100%) pe întreg teritoriul agricol, continuându-se totodată lucrările de recoltare.
Sub aspect fenologic, porumbul va înregistra maturitatea ceară și deplină (20-100%) la nivelul întregii țări, iar la hibrizii timpurii semănați în epoca optimă se va continua recoltarea.
La sfecla de zahăr se va semnala îngroșarea axei hipocotile concomitent cu acumularea zahărului în rădăcină (40-100%), iar la cartof vor predomina uscarea vrejilor, maturitatea tehnologică, precum și recoltarea.
Speciile pomi-viticole vor parcurge creșterea și maturarea fructelor/boabelor, acumularea zaharurilor, iar la soiurile aflate la maturitatea tehnologică se vor continua lucrările de recoltare.
''Lucrările agricole specifice, respectiv recoltarea, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături, pregătirea patului germinativ, semănat etc. se vor desfășura pe ansamblu în condiții bune în cea mai mare parte a țării'', se arată în prognoza citată.
Recomandările de specialitate vizează: continuarea eliberării suprafețelor agricole de resturile vegetale; pregătirea terenurilor (arat, discuit, scarificat etc.) în vederea însămânțării culturilor de toamnă (rapiță, orz și grâu), în special pe arealele cu o bună aprovizionare cu apă a solului; efectuarea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare la culturile prășitoare și speciile pomi-viticole.
Potrivit meteorologilor, în perioada 29 august - 4 septembrie, sub aspect termic, va predomina o vreme mai caldă decât în mod normal, în cea mai mare parte a țării. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 15 și 30 grade, mai ridicată cu până la șapte grade în raport cu mediile multianuale, pe majoritatea suprafețelor agricole.
Temperatura maximă a aerului se va încadra între 20 și 36 grade, în toate zonele de cultură, iar minima va fi cuprinsă între 10 și 23 de grade la scara întregii țări, valori mai scăzute fiind posibile în estul Transilvaniei.
ANM precizează că, în intervalul analizat, se întrevăd ploi locale cu caracter de aversă, dar și torențiale, însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat cu aspect de vijelie în cea mai mare parte a regiunilor, iar cantitățile de apă prognozate pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol.