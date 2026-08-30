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Social· 1 min citire
Focuri de armă la o petrecere rave din Elveția. Mai multe victime, intervenție amplă a poliției
Focuri de armă în Elveția
Publicat30 aug. 2026, 09:26
Sursărealitatea.net
Poliția elvețiană a anunțat că mai multe persoane au fost rănite în urma unor focuri de armă trase în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timpul unei petreceri rave organizate la hipodromul din Aarau, în nordul Elveției, în apropiere de Zurich, relatează AFP şi publicaţia elveţiană 24 heures.
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