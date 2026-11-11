Schimbări majore ale vremii. 27 de grade în Oltenia și Muntenia, apoi vine frigul

Publicat 11 nov. 2026, 13:54 Sursă realitatea.net

ANM anunță până la 27 de grade în Oltenia și Muntenia, urmate de o răcire cu 15 grade, ploi, vânt puternic și ninsori la munte.

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