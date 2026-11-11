Schimbări majore ale vremii. 27 de grade în Oltenia și Muntenia, apoi vine frigul
Vremea în Oltenia și Muntenia / Profimedia
ANM anunță până la 27 de grade în Oltenia și Muntenia, urmate de o răcire cu 15 grade, ploi, vânt puternic și ninsori la munte.
România se pregătește pentru o schimbare spectaculoasă a vremii în următoarele zile. După o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna noiembrie, maximele vor ajunge până la 27 de grade Celsius în Oltenia și Muntenia. Bucuria zilelor aproape primăvăratice va fi însă de scurtă durată: începând de sâmbătă, un front atmosferic rece va aduce o răcire accentuată, ploi și intensificări ale vântului.
Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), diferențele de temperatură vor fi considerabile, valorile termice urmând să scadă chiar și cu 10-15 grade de la o zi la alta.
Până la 27 de grade în Oltenia și Muntenia, în luna noiembrie
Încălzirea vremii va deveni tot mai evidentă în următoarele zile, în special în sudul țării.
Joi, 12 noiembrie, temperaturile maxime vor depăși 20 de grade în sud și vor ajunge în jurul valorii de 22 de grade Celsius.
Vineri, 13 noiembrie, va fi cea mai caldă zi a acestui episod. În Oltenia și Muntenia sunt prognozate temperaturi de peste 25 de grade, iar în anumite zone maximele ar putea atinge chiar 27 de grade Celsius.
La nivel național, temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 13 și 23 de grade, cu valori mai ridicate în regiunile sudice.
Răcire bruscă în România. Temperaturile scad cu până la 15 grade
După episodul de căldură neobișnuită pentru mijlocul lunii noiembrie, vremea se va schimba radical.
Un front atmosferic rece, asociat unei mase de aer polar, va traversa România și va determina o scădere importantă a temperaturilor.
Sâmbătă, 14 noiembrie, maximele se vor situa între 7 și 13 grade Celsius, iar în sudul țării diferența față de ziua precedentă va fi de aproximativ 10-15 grade.
Răcirea va continua și duminică, 15 noiembrie, când temperaturile maxime vor fi cuprinse la nivel național între 5 și 11 grade Celsius.
În București, vremea va deveni considerabil mai rece: de la aproximativ 25 de grade vineri, temperatura maximă va coborî spre 10 grade sâmbătă și aproximativ 7 grade duminică.
Ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte
Schimbarea regimului termic va fi însoțită de fenomene meteorologice specifice unei răciri accentuate.
Meteorologii anunță precipitații însemnate cantitativ, în special în vestul și sud-vestul țării, precum și în zonele de deal și de munte.
Pe alocuri, ploile ar putea avea caracter torențial și ar putea fi însoțite de descărcări electrice.
Vântul se va intensifica în toate regiunile, iar la munte sunt așteptate din nou ninsori. La altitudini mari, rafalele ar putea depăși 100 km/h.
Astfel, România va trece în doar câteva zile de la temperaturi specifice primăverii la o atmosferă rece, cu precipitații și condiții de iarnă în zonele montane.
Când se încălzește din nou vremea
Potrivit estimărilor meteorologilor, episodul de frig nu va dura foarte mult. Începând de luni, 16 noiembrie, temperaturile vor intra treptat pe un trend ascendent.
Cu toate acestea, revenirea valorilor termice nu va însemna neapărat instalarea unei perioade stabile, deoarece ploile vor continua să fie prezente în mai multe regiuni ale țării.
Meteorologii ANM avertizează că luna noiembrie poate aduce în continuare alternanțe importante de temperatură, cu perioade mai calde decât normalul climatologic, urmate de răciri accentuate.
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