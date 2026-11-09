Ce să verifici înainte să îți creezi un cont online: identitatea platformei, datele personale și regulile de utilizare

Înainte să îți creezi un cont online, verifică cine oferă serviciul, ce date ți se cer și ce reguli accepți. Câteva minute petrecute citind aceste informații te pot ajuta să înțelegi cum va funcționa contul, ce costuri pot apărea și ce poți face dacă nu mai dorești să folosești platforma.

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