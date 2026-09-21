Social· 1 min citire

Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”: Lăcrămioara Perijoc, despre copilărie, ambiție și dorința de a-și depăși condiția

Scris deCatalina Anghel
Publicat21 sept. 2026, 12:21
Actualizat21 sept. 2026, 12:26

Pugilista română Lăcrămioara Perijoc vorbește deschis, în premieră la Realitatea Plus, despre copilărie, ambiție și determinarea care a ajutat-o să își depășească limitele și să își construiască propriul drum.

Într-un nou episod al podcastului „Ceva-n PLUS”, Lăcrămioara Perijoc își spune povestea cu sinceritate și vorbește despre experiențele care i-au influențat alegerile și despre dorința de a-și schimba destinul.

„N-am vrut sub nicio formă să trăiesc toată viața în mediul acela. Asta m-a împins tot timpul să iau decizii, să acționez și să caut căi și să reușesc să plec de-acolo”, mărturisește pugilista.

Povestea despre ambiție, luptă și depășirea propriei condiții poate fi urmărită în episodul integral al podcastului „Ceva-n PLUS”, vineri, 25 septembrie, de la ora 15:00, pe realitatea.net.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

podcast realitatea

Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe