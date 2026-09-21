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Accident mortal în Dolj. Un bărbat a murit lovit de o mașină
FOTO: Arhivă
Pietonul de 49 de ani a fost accidentat pe o stradă din localitate. Șoferul a fost testat negativ la alcool
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