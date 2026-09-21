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Accident mortal în Dolj. Un bărbat a murit lovit de o mașină

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 21 sept. 2026, 09:54

Pietonul de 49 de ani a fost accidentat pe o stradă din localitate. Șoferul a fost testat negativ la alcool

Polițiștii din Filiași au fost sesizați duminică, în jurul orei 21:28, despre un accident rutier produs în comuna Braloștița, județul Dolj.

La fața locului, oamenii legii au stabilit că un tânăr de 28 de ani, din aceeași localitate, conducea un autoturism și a lovit un bărbat de 49 de ani care se deplasa pe partea carosabilă. În urma impactului, pietonul a decedat.

Cercetările continuă

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă.

Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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