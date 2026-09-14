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60.000 de jucării contrafăcute, găsite într-un container sosit din China, în Portul Constanța

Jucăriile erau destinate unei societăți comerciale din Ucraina (sursă foto: Poliția de Frontieră)

Jucăriile erau destinate unei societăți comerciale din Ucraina (sursă foto: Poliția de Frontieră)

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat14 sept. 2026, 11:44
Actualizat14 sept. 2026, 12:25
SursăRealitatea.net

O cantitate impresionantă de jucării contrafăcute a fost descoperită de polițiștii de frontieră în Portul Constanța. Este vorba despre aproximativ 60.000 de jucării, a căror valoare a fost estimată la peste 700.000 de lei.

Jucăriile, susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute, se aflau într-un container sosit din China. Bunurile erau destinate unei societăți comerciale din Ucraina. Containerul cu jucăriile contrafăcute a fost verificat de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectori vamali, pe 11 septembrie, în Punctul de Trecere a Frontierei Constanța Sud-Agigea.

Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării

”În cauză, polițiștii de frontieră desfășoară cercetări pentru punerea în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate pentru produse identice ori similare, fapt ce poate prejudicia titularii drepturilor asupra acestora”, informează Poliția de Frontieră Română.

Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării și pentru continuarea cercetărilor, urmând ca după finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

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