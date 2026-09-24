Guvernul a dat undă verde pentru încă 50 de kilometri de autostradă. Investiția ajunge la 9,3 miliarde de lei

Guvernul a aprobat joi indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Brașov–Făgăraș, un proiect cu o lungime de 49,75 de kilometri și o valoare estimată la 9,3 miliarde de lei.
Investiția va fi finanțată din fonduri europene, prin Programul Transport, dar și de la bugetul de stat. Lucrările sunt estimate să dureze 36 de luni.
Autostrada va avea aproape 50 de kilometri
Noua autostradă va conecta zona Brașovului cu Făgărașul și va asigura o legătură mai rapidă cu rețeaua națională de autostrăzi. Proiectul are o lungime de 49,75 de kilometri, iar autoritățile estimează că lucrările vor fi finalizate în aproximativ trei ani de la începerea efectivă a construcției.
Investiție de 9,3 miliarde de lei
Valoarea totală a investiției se ridică la 9,3 miliarde de lei. Banii vor proveni atât din fonduri europene alocate prin Programul Transport, cât și de la bugetul de stat.
Guvernul susține că noua infrastructură va îmbunătăți conectivitatea dintre regiunile țării și va reduce timpul necesar pentru deplasarea între localitățile din zonă.
Urmează licitația pentru lucrări
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezintă una dintre ultimele etape administrative înainte de lansarea procedurii pentru desemnarea constructorului.
După finalizarea etapelor necesare, autoritățile vor putea începe procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor.
Ce efecte este așteptat să aibă proiectul
Potrivit Guvernului, Autostrada Brașov–Făgăraș va contribui la fluidizarea traficului, creșterea siguranței rutiere și reducerea timpilor de transport.
Proiectul este prezentat și ca o investiție cu efecte asupra dezvoltării economice a regiunii și asupra conectării mai eficiente a zonei centrale a României la infrastructura rutieră de mare viteză.