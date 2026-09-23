Ce prevede programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: taxe înghețate, pensii și salarii majorate în funcție de buget

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 sept. 2026, 19:25

Siegfried Mureșan și-a prezentat principalele măsuri din programul de guvernare cu care încearcă să obțină sprijinul parlamentarilor pentru formarea noului Cabinet.

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