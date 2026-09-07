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Emoții pentru Alexandra Păcuraru în prima zi a anului școlar. Bucuria revederii: elevii sunt pregătiți pentru o nouă etapă

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat7 sept. 2026, 17:52
Actualizat7 sept. 2026, 18:03
SursăRealitatea PLUS

Prima zi de școală înseamnă pentru copii emoție, bucurie și uneori teamă de necunoscut. Revederea cu profesorii și colegii se simte ca o nouă gură de aer. Copiii au început astăzi o nouă etapă din viața lor. La Grădinița și Școala Primară Anastasya din Corbeanca, cu ghiozdanul în spate, micuții s-au întors în bănci. Alexandra Păcuraru a fost alături cu emoție alături de cei patru copii la festivitatea de deschidere.

Alexandra Păcuraru, alături de cei patru copii în prima zi de școală

„ - Mami, ia...

- Este pentru mine?

- Da...

- Dragi părinți, un nou început ne aduce noi povești, visuri și oportunități. Foarte emoționant. De fiecare dată reușim să lăcrimăm la început de festivitate și Zenovia mea a fost tare emoționată. Sunt emoții constructive. Ce îți dorești de la noul an?

- Să învăț mai bine și să am note mari!”

Cu mari emoții și speranță, părinții și-au dus copiii la școală unde i-au lăsat în mâna profesorilor. Elevii spun că abia așteaptă să înceapă orele și să vină acasă cu note mari.

„Sunt în clasa întâi și îmi doresc anul acesta să primesc note bune.”, a zis Maricel, fiul Alexandrei Păcuraru.

„Sunt foarte mândră de tine, puiul meu, Isaia, și de fiecare dintre voi, pentru că sunteți o familie și mă bucur că vă duceți dorul și că aveți această curiozitate. Să aveți un an minunat și bucurați-vă din plin de copilărie.”, a declarat cunoscuta jurnalistă, Alexandra Păcuraru.

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