Curs obligatoriu pentru utilizatorii de trotinete electrice. Proiectul a trecut de Senat

Cei care nu au permis de conducere ar urma să facă un curs de legislație rutieră, iar nerespectarea obligației poate aduce amenzi de peste 1.000 de lei.
Senatul a adoptat un proiect de lege care introduce obligația absolvirii unui curs de legislație rutieră pentru persoanele care folosesc trotinete electrice pe drumurile publice și nu dețin permis de conducere. Vârsta minimă pentru utilizarea acestor vehicule rămâne 14 ani, iar în cazul minorilor înscrierea la curs va putea fi făcută doar cu acordul unui părinte sau al reprezentantului legal.
Persoanele care au deja un permis de conducere valabil, indiferent de categorie, vor fi exceptate de la această obligație. Cursurile ar urma să fie organizate de școli de șoferi autorizate, iar promovarea va fi înscrisă în Registrul național al cursanților, administrat de Autoritatea Rutieră Română, pentru a putea fi verificată electronic.
Amenzi de peste 1.000 de lei pentru nerespectarea regulii
Durata cursului, programa, modul de desfășurare și condițiile de promovare urmează să fie stabilite de Ministerul Transporturilor, prin ordin emis în termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.
Cei care ar circula fără să fi promovat cursul și fără permis de conducere ar putea primi amenzi între 865 și 1.081,25 lei. Noile prevederi nu sunt însă încă în vigoare. Proiectul a fost adoptat de Senat și trebuie să treacă de Camera Deputaților, să fie promulgat și publicat în Monitorul Oficial. Dacă va deveni lege, măsurile se vor aplica după 180 de zile de la publicare.