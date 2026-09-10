Bărbat din Galați, reținut după mesaje antisemite și rasiste. Ce au descoperit anchetatorii

Un bărbat de 35 de ani din comuna Independența, județul Galați, a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi publicat pe o platformă de socializare mesaje și imagini cu caracter antisemit, rasist și fascist.
Anchetatorii susțin că acesta ar fi elogiat regimul nazist, ar fi aprobat efectele Holocaustului și și-ar fi exprimat regretul că exterminarea evreilor nu a fost dusă până la capăt.
Mesaje cu îndemnuri la violență și ură
Potrivit anchetei, faptele ar fi avut loc în perioada 19-20 iunie 2025, când bărbatul ar fi folosit un cont de pe o rețea de socializare pentru a publica mesaje, comentarii, imagini și reprezentări grafice prin care ar fi promovat idei de anihilare, inferiorizare și dezumanizare a unor persoane pe criterii de naționalitate, etnie sau religie.
Printre materialele analizate de anchetatori s-ar fi aflat și o imagine cu o explozie nucleară, însoțită de mesajul „NUKE THEM ALL”, precum și referiri la mai multe state și populații.
Polițiștii susțin că bărbatul ar fi distribuit și materiale prin care promova idei fasciste și rasiste și ar fi elogiat regimul nazist.
Ar fi publicat și o fotografie în care face salutul nazist
În cadrul cercetărilor, anchetatorii au identificat și o fotografie în care bărbatul ar apărea efectuând salutul nazist. Acesta ar fi publicat, de asemenea, mesaje prin care aproba efectele Holocaustului și își exprima regretul că exterminarea evreilor nu a fost completă.
Bărbatul este cercetat într-un dosar penal pentru fapte care includ incitarea la violență, ură sau discriminare, distribuirea de materiale rasiste și xenofobe prin intermediul unui sistem informatic, promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității sau crime de război, precum și utilizarea publică a simbolurilor fasciste.
A fost reținut și urmează să fie prezentat procurorilor
Polițiștii l-au reținut pe 9 septembrie, pentru 24 de ore, iar acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Galați.
Pe 10 septembrie, bărbatul urma să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Liești, care urmau să decidă asupra unei eventuale măsuri preventive.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, iar acuzațiile formulate împotriva bărbatului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei penale.